Ранее судимый челябинец задержан полицией за ограбление прохожего

За помощью к стражам прядка обратился 33-летний мужчина, рассказавший, что незнакомец на улице забрал у него мобильный телефон и скрылся. На место происшествия незамедлительно прибыл патруль. Подъезжая на указанный адрес, полицейские увидели убегающего человека — вскоре его задержали. Похищенный гаджет изъяли.