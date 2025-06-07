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Ранее судимый челябинец задержан полицией за ограбление прохожего

Мужчина забрал мобильный телефон и пытался убежать.

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Источник: Reuters

Полицейские в Челябинске по горячим следам задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении прохожего. Злоумышленнику не удалось скрыться. Об этом сообщает городское УМВД России.

За помощью к стражам прядка обратился 33-летний мужчина, рассказавший, что незнакомец на улице забрал у него мобильный телефон и скрылся. На место происшествия незамедлительно прибыл патруль. Подъезжая на указанный адрес, полицейские увидели убегающего человека — вскоре его задержали. Похищенный гаджет изъяли.

Нарушителем закона оказался ранее судимый 41-летний челябинец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж». Мужчина ожидает меры пресечения в изоляторе временного содержания.