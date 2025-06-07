Более 10 детей отравились в омском лагере «Орленок», возбуждено дело

В Омской области лагере «Орленок» отравились 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом в субботу, 7 июня, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает портал СУ СК по региону.
Также губернатор области Виталий Хоценко сообщил об усилении контроля качества отдыха детей в Омской области.
— После инцидента в лагере «Орленок» поставил задачу региональному министерству образования усилить контроль за качеством отдыха детей во всех оздоровительных учреждениях региона, — написал Хоценко.
Он уточнил, что любой сигнал из детских организаций должен отрабатываться с особой тщательностью, говорится в его Telegram-канале.
Ранее уточнялось, что пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу.