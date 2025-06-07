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О разрушениях и пострадавших после землетрясения в Алматы высказались в МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 7 июня 2025 года предоставили информацию о разрушениях и пострадавших после утреннего землетрясения, которое произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что жители Алматы ощутили 2-балльное землетрясение.

«Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка — стабильная», — заявили в пресс-службе МЧС РК в субботу.

Как отмечается, специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.

Пресс-служба МЧС РК