О разрушениях и пострадавших после землетрясения в Алматы высказались в МЧС

Ранее сообщалось, что жители Алматы ощутили 2-балльное землетрясение.
«Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка — стабильная», — заявили в пресс-службе МЧС РК в субботу.
Как отмечается, специалистами ГУ «Казселезащита» МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме.