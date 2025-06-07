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Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с КамАЗом в Самаре вечером 6 июня

Смертельная авария произошла в пятницу на Уральском шоссе.

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Смертельная авария произошла в пятницу на Уральском шоссе. Подробностями поделились представители регионального главка.

На проезжей части столкнулись 28-летний мотоциклист на Honda и 32-летний водитель КамАЗа. Погибли владелец двухколесного транспорта и его пассажирка того же возраста. Полицейские выясняют детали вечернего происшествия.

Также 6 июня в Самарской области на участке трассы Р-229 перевернулся пассажирский автобус. Медпомощь потребовалась пяти людям.

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