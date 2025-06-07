Психиатр заинтересовался конфликтом Трампа и Маска

«Это два таких нарцисса, шоумена, только, естественно, один покрупнее. Когда Маск запустил свой GPT-чат, тот в первые несколько суток на вопрос, кто самый великий человек на Земле, отвечал: Маск. Потом, через какое-то время, Трамп с ним поговорил — и чат стал говорить, что Трамп. Вот такая история. Они немного начали конкурировать, соревноваться», — сказал Шуров в беседе с aif.ru.