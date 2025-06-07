Психиатр заинтересовался конфликтом Трампа и Маска

Психиатр назвал Трампа и Маска нарциссами.
Между президентом США Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском складывается конкуренция, обусловленная нарциссизмом обоих. Такое мнение выразил психотерапевт Василий Шуров. Он привел пример соперничества в сфере искусственного интеллекта: когда чат-бот, разработанный командой Маска, сначала называл его «самым великим человеком на Земле», но после вмешательства Трампа изменил свой ответ в пользу президента США.
«Это два таких нарцисса, шоумена, только, естественно, один покрупнее. Когда Маск запустил свой GPT-чат, тот в первые несколько суток на вопрос, кто самый великий человек на Земле, отвечал: Маск. Потом, через какое-то время, Трамп с ним поговорил — и чат стал говорить, что Трамп. Вот такая история. Они немного начали конкурировать, соревноваться», — сказал Шуров в беседе с aif.ru.
Кроме того, по мнени. врача, Трамп может предпринять шаги для ограничения финансовых возможностей миллиардера и экс-главы департамента эффективности правительства (DOGE). Эксперт пояснил, что несмотря на значительное состояние Маска, его активы остаются уязвимыми для воздействия извне.
Ранее американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск выразил добрые пожелания президенту США Дональду Трампу, отвечая на его недавнее заявление, сделанное в ходе общения с представителями СМИ. В частности, в публикации на платформе X он кратко отметил: «Аналогично». До этого Трамп в ответ на журналистский вопрос заявил, что не испытывает негативных чувств к Илону Маску после их недавних разногласий и также желает предпринимателю всего хорошего.