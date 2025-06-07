В Омской области госпитализировали 11 детей из-за отравления в лагере

В Омской области 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы из-за сильного отравления в оздоровительном лагере «Орленок», передает официальный Telegram-канал регионального СКР.
По информации ведомства, 5 июня несовершеннолетним стало плохо, на следующий день их доставили в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.
Сотрудники регионального Следкома провели необходимые проверки, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
После отравления детей губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить контроль за качеством отдыха несовершеннолетних во всех оздоровительных учреждениях региона. По его словам, на любой сигнал из детских организаций необходимо реагировать с особой тщательностью.
Ранее сообщалось, что порядка 35 детей отравились в санатории «Огонек» в Пермском крае, у них была выявлена острая кишечная инфекция.