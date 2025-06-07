В Омской области госпитализировали 11 детей из-за отравления в лагере

После отравления детей губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил усилить контроль за качеством отдыха несовершеннолетних во всех оздоровительных учреждениях региона. По его словам, на любой сигнал из детских организаций необходимо реагировать с особой тщательностью.