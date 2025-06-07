В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП с пассажирским автобусом

Правоохранители допросят водителя машины и очевидцев аварии, изучат все необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Напомним, пассажирский автобус слетел в кювет и опрокинулся на 80-м километре федеральной трассы Р-229. Помощь медиков потребовалась пяти людям. Их госпитализировали.
После происшествия возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Стражи порядка устанавливают детали произошедшего.
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