Трое полицейских погибли в аварии с грузовиком под Астраханью

Происшествие случилось накануне вечером. По предварительным данным, в 19:00 на сто восьмом километре автодороги Р-215 24-летний водитель Lada Granta, ехавший в направлении Астрахани, потерял контроль над управлением машины. Автомобиль пересек разделительную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ».