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Трое полицейских погибли в аварии с грузовиком под Астраханью

Водитель Lada Granta потерял управление и врезался в грузовик в Астраханской области.

Источник: Аргументы и факты

В Лиманском районе Астраханской области автокатастрофа унесла жизни троих сотрудников регионального управления Министерства внутренних дел. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Происшествие случилось накануне вечером. По предварительным данным, в 19:00 на сто восьмом километре автодороги Р-215 24-летний водитель Lada Granta, ехавший в направлении Астрахани, потерял контроль над управлением машины. Автомобиль пересек разделительную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ».

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля получили смертельные травмы. «Погибшими на месте ДТП являются сотрудники регионального УМВД», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Другие участники дорожного движения не пострадали. На момент публикации информации о состоянии водителя грузовика «МАЗ» не поступало.

Ранее сообщалось, что на КАД под Петербургом грузовик врезался в девять автомобилей.