Трое полицейских погибли в аварии с грузовиком под Астраханью

В Лиманском районе Астраханской области автокатастрофа унесла жизни троих сотрудников регионального управления Министерства внутренних дел. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.
Происшествие случилось накануне вечером. По предварительным данным, в 19:00 на сто восьмом километре автодороги Р-215 24-летний водитель Lada Granta, ехавший в направлении Астрахани, потерял контроль над управлением машины. Автомобиль пересек разделительную полосу и столкнулся с грузовиком «МАЗ».
В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля получили смертельные травмы. «Погибшими на месте ДТП являются сотрудники регионального УМВД», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Другие участники дорожного движения не пострадали. На момент публикации информации о состоянии водителя грузовика «МАЗ» не поступало.
Ранее сообщалось, что на КАД под Петербургом грузовик врезался в девять автомобилей.