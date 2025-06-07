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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин планеты

Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых женщин, которые самостоятельно добились успеха. По данным издания, лидером списка в седьмой раз подряд стала 77-летняя Диана Хендрикс — глава компании ABC Supply. Ее состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов, что равно примерно 1,7 триллиона рублей.

Диана Хендрикс заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин.

Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых женщин, которые самостоятельно добились успеха. По данным издания, лидером списка в седьмой раз подряд стала 77-летняя Диана Хендрикс — глава компании ABC Supply. Ее состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов, что равно примерно 1,7 триллиона рублей.

«На первом месте в седьмой раз подряд оказалась 77-летняя Диана Хендрикс — глава компании ABC Supply, специализирующейся на поставках кровельных и строительных материалов. Ее состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов», — пишет Mail.ru.

Среди знаменитостей рейтинг возглавила телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри с капиталом 3,1 миллиарда долларов. На 17-е место поднялась Ким Кардашьян с состоянием в 1,7 миллиарда долларов. Ей удалось обойти певицу Тейлор Свифт, чье состояние составило 1,6 миллиарда долларов. Несмотря на высокие доходы от мирового тура Eras Tour, Свифт уступила Кардашьян, бизнес которой — компания Skims — приносит около 900 миллионов долларов ежегодно.

В топ-рейтинге также оказались такие известные личности, как Рианна, Мадонна, Бейонсе, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Селин Дион и Кэти Перри. Замыкает список легендарная теннисистка Серена Уильямс с минимальным для попадания в рейтинг состоянием — 350 миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ключ к успеху заключается в искренней увлеченности своей профессией. По его утверждению, среди преуспевших людей крайне редко встречаются те, кто не получает удовлетворения от своей деятельности. Глава Штатов также отметил, что работа должна приносить радость и служить источником вдохновения. По словам Трампа, если бы он сам не испытывал удовольствия от своей профессиональной деятельности, ему бы не удалось добиться успеха ни в сфере недвижимости, ни в развлекательной индустрии.