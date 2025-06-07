Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин планеты

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что ключ к успеху заключается в искренней увлеченности своей профессией. По его утверждению, среди преуспевших людей крайне редко встречаются те, кто не получает удовлетворения от своей деятельности. Глава Штатов также отметил, что работа должна приносить радость и служить источником вдохновения. По словам Трампа, если бы он сам не испытывал удовольствия от своей профессиональной деятельности, ему бы не удалось добиться успеха ни в сфере недвижимости, ни в развлекательной индустрии.