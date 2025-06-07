В Мариуполе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе.
«В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан, … составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — заявили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.
Кроме того, по итогам проверки было возбуждено четыре уголовных дела по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков. В МВД отметили, что во время проверки были обнаружены поддельные документы. Среди них — отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штампы пересечения государственной границы.
Ранее, 3 июня, в Санкт-Петербурге был проведен масштабный рейд, направленный на выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. В ходе мероприятия стражи порядка доставили в отделы полиции свыше 200 иностранцев. Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около пяти тысяч иностранных граждан.