В Мариуполе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Кроме того, по итогам проверки было возбуждено четыре уголовных дела по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков. В МВД отметили, что во время проверки были обнаружены поддельные документы. Среди них — отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штампы пересечения государственной границы.