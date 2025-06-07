Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мариуполе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции в ДНР совместно с управлением ФСБ провели проверки строительных компаний в Мариуполе и выявили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД ДНР.

Полиция ДНР провела рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Мариуполе.

Сотрудники полиции в ДНР совместно с управлением ФСБ провели проверки строительных компаний в Мариуполе и выявили 39 нелегальных мигрантов среди 215 иностранных граждан. Об этом сообщили в МВД ДНР.

«В результате проведенных мероприятий правоохранители выявили 215 иностранных граждан, … составили 39 административных протоколов по фактам нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — заявили в ведомстве. Сообщение передает РИА Новости.

Кроме того, по итогам проверки было возбуждено четыре уголовных дела по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков. В МВД отметили, что во время проверки были обнаружены поддельные документы. Среди них — отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, а также штампы пересечения государственной границы.

Ранее, 3 июня, в Санкт-Петербурге был проведен масштабный рейд, направленный на выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. В ходе мероприятия стражи порядка доставили в отделы полиции свыше 200 иностранцев. Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около пяти тысяч иностранных граждан.