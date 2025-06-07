В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали два человека

По его словам, сегодня ночью и накануне днем над регионом сбито 9 БПЛА — в Зарайске, Одинцово, Домодедово, Истре и Солнечногорске. Большую часть дронов уничтожили на подлете. В результате атаки пострадал частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина.