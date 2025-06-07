Количество детей, пострадавших в ДТП под Хабаровском, выросло до 21

Как сообщается, ученики из 66-й школы с сопровождающими ехали в зоосад «Приамурский». По пути у автобуса отказали тормоза. Как сообщается, машина эксплуатируется почти 25 лет. В результате пострадавших доставили в больницы. Там остаются семеро детей и двое взрослых. Остальных отпустили домой после медосмотра и оказания медицинской помощи.