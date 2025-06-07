Количество детей, пострадавших в ДТП под Хабаровском, выросло до 21

Количество детей, пострадавших в ДТП в Хабаровском крае, выросло до 21, сообщают региональные СМИ.
Как сообщается, ученики из 66-й школы с сопровождающими ехали в зоосад «Приамурский». По пути у автобуса отказали тормоза. Как сообщается, машина эксплуатируется почти 25 лет. В результате пострадавших доставили в больницы. Там остаются семеро детей и двое взрослых. Остальных отпустили домой после медосмотра и оказания медицинской помощи.
Сообщается, что 63-летний водитель автобуса не пострадал. По его словам, трагедии удалось избежать, так как все пассажиры были пристёгнуты. Вместе с тем, сам шофер ехал без карты водителя, теперь ему грозит штраф. Одновременно на компанию, владеющую машиной, заведено уголовное дело.
В настоящее время следователи осуществляют осмотр места происшествия в рамках расследования уголовного дела по факту переворота автобуса.