«Нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота»: охранника убили в Астане

«Затем обвиняемый, закрыв дверь комнаты, убедившись, что пострадавший пришел в сознание, придавил своими руками его за шею, где задался преступным умыслом на совершение умышленного причинения смерти потерпевшему и, достав с правого кармана куртки самодельный колото-режущий предмет, нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота охранника, в результате чего последний скончался на месте», — рассказали в суде.