«Нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота»: охранника убили в Астане

Дело рассматривалось по ст.99 ч.2 п. 2 УК. Судом установлено, что 24 января 2025 года руководитель ИП дал указание действующему сотруднику охраны вывести мужчину с территории складских помещений. При выполнении этого распоряжения между охранником и мужчиной возник словесный конфликт.
Далее мужчина, находясь в помещении охраны, нанес удар кулаком правой руки в область лица сотрудника, в результате которого последний упал на пол и потерял сознание.
«Затем обвиняемый, закрыв дверь комнаты, убедившись, что пострадавший пришел в сознание, придавил своими руками его за шею, где задался преступным умыслом на совершение умышленного причинения смерти потерпевшему и, достав с правого кармана куртки самодельный колото-режущий предмет, нанес 26 беспорядочных ударов в область груди и живота охранника, в результате чего последний скончался на месте», — рассказали в суде.
Прокурор поддержал обвинение и просил для астанчанина 15 лет лишения свободы. Подсудимый вину признал частично. Вина была доказана показаниями самого подсудимого, потерпевшей и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлено.
Приговором суда астанчанин признан виновным по ст.99 ч.2 п. 2 УК и осужден к 15 годам лишения свободы. Также с осужденного в пользу потерпевшей взыскан моральный ущерб в сумме 8 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.