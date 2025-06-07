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Два человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ в подмосковной Истре

В результате атаки украинских беспилотников в подмосковном городе Истра два человека получили травмы. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В результате атаки украинских беспилотников в подмосковном городе Истра два человека получили травмы. Об этом в субботу, 7 июня, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во всех местах прилета работают оперативные службы.

— Большая часть дронов уничтожена еще на подлете. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина. Состояние стабильное, угрозы жизни нет, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Силы ПВО РФ ночью сбили 36 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.

Ранее губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в результате падения обломков БПЛА в регионе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО «Грибная радуга».