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За сутки в Новосибирской области произошло десять пожаров

Один из них — в 24-этажке на улице Кирова.

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Источник: BFM.RU- Новосибирск

Десять пожаров были ликвидированы спасателями Новосибирской области за сутки. В том числе четыре случая возгорания травы и мусора.

Так, около полуночи произошёл пожар в 24-этажном доме на улице Кирова в Новосибирске. Горела квартира на шестом этаже.

«С учетом особенности объекта реагировали 56 специалистов и 17 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Уже через 30 минут огонь был потушен. Площадь возгорания составила 4 «квадрата»: горела кровать, поврежден потолок. 20 жильцов благополучно эвакуировались по незадымляемой лестнице, обошлось без жертв.

МЧС России настоятельно рекомендует исключить курение в помещениях, тщательно следить за печами и электропроводкой, не оставлять заряжающиеся гаджеты без присмотра, особенно на ночь, а также оснастить жилье пожарными извещателями и огнетушителями.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что ночью седьмого июня в результате пожара в квартире одного из домов на улице Адриена Лежена погибла женщина.