За сутки в Новосибирской области произошло десять пожаров

Десять пожаров были ликвидированы спасателями Новосибирской области за сутки. В том числе четыре случая возгорания травы и мусора.
Так, около полуночи произошёл пожар в 24-этажном доме на улице Кирова в Новосибирске. Горела квартира на шестом этаже.
«С учетом особенности объекта реагировали 56 специалистов и 17 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Уже через 30 минут огонь был потушен. Площадь возгорания составила 4 «квадрата»: горела кровать, поврежден потолок. 20 жильцов благополучно эвакуировались по незадымляемой лестнице, обошлось без жертв.
МЧС России настоятельно рекомендует исключить курение в помещениях, тщательно следить за печами и электропроводкой, не оставлять заряжающиеся гаджеты без присмотра, особенно на ночь, а также оснастить жилье пожарными извещателями и огнетушителями.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, что ночью седьмого июня в результате пожара в квартире одного из домов на улице Адриена Лежена погибла женщина.