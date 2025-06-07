Семья пострадала после атаки БПЛА на Подмосковье

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 7 июня над РФ средствами ПВО было уничтожено 36 беспилотников, запущенных с территории Украины. Инциденты зафиксированы в Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в районе Москвы. В ведомстве подчеркнули, что все обнаруженные дроны были оперативно перехвачены и ликвидированы.