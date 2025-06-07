Семья пострадала после атаки БПЛА на Подмосковье

Дроны ВСУ ночью атаковали Подмосковье.
Семья из Истринского района Московской области пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, ранены два человека — мужчина и женщина.
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«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ “Юбилейный”, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — написал Воробьев в своем telegram-канале. Сейчас обоим пострадавшим предоставляется полный комплекс медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни не наблюдается.
Кроме того, в результате падения обломков дронов повреждены крыша и стена частного дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Власти района заверили, что поддержка пострадавшей семьи и восстановление имущества находятся на постоянном контроле. В местах происшествий продолжают работать оперативные службы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 7 июня над РФ средствами ПВО было уничтожено 36 беспилотников, запущенных с территории Украины. Инциденты зафиксированы в Курской, Брянской, Калужской и Смоленской областях, а также в районе Москвы. В ведомстве подчеркнули, что все обнаруженные дроны были оперативно перехвачены и ликвидированы.