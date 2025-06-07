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На пожаре в Пермском крае пострадала женщина

Она самостоятельно выбралась из горящего дома.

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Источник: Комсомольская правда

16 пожаров произошли за сутки в Пермском крае. Восемь из них — в Перми. Также два пожара были зафиксированы в Лысьвенском округе. Ночью на субботу, 7 июня, из-за короткого замыкания электропроводки загорелись жилой дом и баня в поселке Обманка. На место выехали 17 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.

Еще до прибытия первых пожарных подразделений из горящего дома самостоятельно выбралась женщина. При этом она получила ожоги и была госпитализирована.

Площадь пожара составила 96 квадратных метров. К половине первого ночи огонь был ликвидирован.