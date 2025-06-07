Два человека пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

По его словам, минувшей ночью и накануне днём силы ПВО уничтожили девять дронов над территорией области, включая Зарайск, Одинцово, Домодедово, Истру и Солнечногорск. Большинство беспилотников были сбиты на подлёте к целям.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ “Юбилейный”, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — рассказал чиновник.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Кроме того, атака затронула частный дом: повреждены крыша, стена, хозяйственные постройки и автомобиль. Вопросы восстановления имущества и поддержки семьи находятся под личным контролем губернатора.
Напомним, ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.