Два человека пострадали в Подмосковье после атаки БПЛА

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь в больнице, их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Кроме того, атака затронула частный дом: повреждены крыша, стена, хозяйственные постройки и автомобиль. Вопросы восстановления имущества и поддержки семьи находятся под личным контролем губернатора.