В Приморье подросток на мотоцикле сбил насмерть пешехода и погиб

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Юный мотоциклист и его пассажирка — девушка 2009 года рождения — ехали без шлемов. Мальчик погиб на месте. Скончался и сбитый им пешеход — мужчина 1983 года рождения. Второй пешеход и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу села Хороль.