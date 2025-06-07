Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье подросток на мотоцикле сбил насмерть пешехода и погиб

В Приморье в Хорольском округе ночью подросток за рулем чужого мотоцикла спровоцировал смертельное ДТП.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Reuters

Как сообщили в полиции региона, в ночь на седьмое июня 12-летний подросток взял чужой мотоцикл покататься.

В селе Новодевица на улице Сибирцева возле дома № 56 он не учел скорость и сбил идущих по проезжей части пешеходов.

В результате ДТП травмы получили четыре человека. Юный мотоциклист и его пассажирка — девушка 2009 года рождения — ехали без шлемов. Мальчик погиб на месте. Скончался и сбитый им пешеход — мужчина 1983 года рождения. Второй пешеход и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу села Хороль.

По факту ДТП начата проверка.