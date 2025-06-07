В Приморье подросток на мотоцикле сбил насмерть пешехода и погиб

Как сообщили в полиции региона, в ночь на седьмое июня 12-летний подросток взял чужой мотоцикл покататься.
В селе Новодевица на улице Сибирцева возле дома № 56 он не учел скорость и сбил идущих по проезжей части пешеходов.
В результате ДТП травмы получили четыре человека. Юный мотоциклист и его пассажирка — девушка 2009 года рождения — ехали без шлемов. Мальчик погиб на месте. Скончался и сбитый им пешеход — мужчина 1983 года рождения. Второй пешеход и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу села Хороль.
По факту ДТП начата проверка.