Страшное ДТП под Астраханью унесло жизни нескольких полицейских: подробности

В Астраханской области легковой автомобиль, в котором находилось несколько человек, столкнулся с бензовозом. В результате случившегося погибли трое полицейских. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Астраханской области в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что все произошло в Лиманском районе Астраханской области, на трассе P-215 Астрахань — Махачкала. Там в пятницу, 6 июня, вечером столкнулись автомобиль «Лада» и бензовоз. По предварительным данным, причиной инцидента стал легковой автомобиль. Тот не справился с управлением, из-за чего съехал сначала на обочину, а затем на встречную полосу.
«В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле», — сказал неназванный собеседник РИА Новости.
Также подчеркивается, что погибшие полицейские были 1986, 1988 и 2001 года рождения. Сразу после случившегося на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Она устанавливает точные причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки планируется принять процессуальное решение.
В свою очередь, не менее громким стало недавнее ДТП с участием Rolls-Royce в Санкт-Петербурге. Там водитель машины люкс-класса наехал на мотоциклиста, из-за чего последний получил серьезные травмы и даже оказался в больнице. Водителем автомобиля оказался Сергей Сосорин, которого вскоре задержали.
Вскоре вскрылись некоторые детали случившегося. В том числе, информация о водителе. Оказалось, что он более 40 раз нарушал ПДД и даже был лишен прав. Однако выводы, видимо, так и не сделал. Поэтому теперь на него возбуждено сразу несколько уголовных дел. Первое — по факту нарушения ПДД, второе — о покушении на убийство. Причем второе было заведено по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Тем не менее, сам Сергей Сосорин себя виновным не считает. Он отказывается от дачи показаний по делу и подчеркивает, что, мол, уже возместил ущерб пострадавшему. При этом следствие указывает, что в момент происшествия водитель был безучастен к произошедшему. В частности, не звонил в скорую помощь.