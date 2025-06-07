Страшное ДТП под Астраханью унесло жизни нескольких полицейских: подробности

Вскоре вскрылись некоторые детали случившегося. В том числе, информация о водителе. Оказалось, что он более 40 раз нарушал ПДД и даже был лишен прав. Однако выводы, видимо, так и не сделал. Поэтому теперь на него возбуждено сразу несколько уголовных дел. Первое — по факту нарушения ПДД, второе — о покушении на убийство. Причем второе было заведено по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.