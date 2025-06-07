12-летний ребенок на мотоцикле наехал на пешеходов, есть погибшие

Авария, по данным правоохранителей, произошла в ночь на субботу в Хорольском округе. Несовершеннолетний за рулём мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Сибирцева в селе Новодевица, на скорости наехал на пешеходов, которые шли по проезжей части.