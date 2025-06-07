В Башкирии при лобовом столкновении питбайков погиб подросток.

«Мы им говорим “Не рули, малай!”, но они рулят и попадают в ДТП. Родители, конечно, знают об этом, но осознанно подвергают опасности жизнь своих детей, не говоря уже о штрафе в 30 тысяч рублей за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав», — отмечается в сообщении МЧС.