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В Башкирии при лобовом столкновении питбайков погиб подросток

В Башкирии при лобовом столкновении питбайков погиб подросток.

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Источник: Башинформ

В Татышлинском районе Башкирии при лобовом столкновении двух питбайков погиб 15-летний подросток, 16-летний находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«Мы им говорим “Не рули, малай!”, но они рулят и попадают в ДТП. Родители, конечно, знают об этом, но осознанно подвергают опасности жизнь своих детей, не говоря уже о штрафе в 30 тысяч рублей за передачу управления лицу, заведомо не имеющему водительских прав», — отмечается в сообщении МЧС.

По информации спасателей, ДТП произошло на просёлочной дороге между населёнными пунктами Верхние Татышлы и Новокайпаново в Татышлинском районе.

Один из подростков скончался на месте от полученных травм. Другой, учащийся Нефтекамского машиностроительного колледжа, доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии с многочисленными переломами.

Причины аварии устанавливают сотрудники ГАИ.