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Врачу из Норвегии дали 21 год тюрьмы за изнасилование 70 девочек и женщин

Врач общей практики Арне Бай совершал насилие во время осмотров пациентов.

Суд в Норвегии приговорил к 21 году тюремного заключения врача общей практики Арне Бая за 70 доказанных случаев изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении женщин и девочек, также он признан виновным по 82 пунктам в злоупотреблении служебным положением, пишет британское издание Daily Express.

Уточняется, что изначально он обвинялся в насилии над 94 девочками и женщинами в городе Фрост, население в котором всего 3 тыс. человек.

«Женщины в возрасте от 14 до 67 лет из этого города подали жалобы в период с 2004 по 2022 год. Полиция обнаружила тайно снятые кадры из офиса Бая, которые раскрыли истинный масштаб его преступлений. Согласно сообщениям, видео длилось сотни часов», — говорится в материале.

Также судебная инстанция запретила врачу заниматься медицинской деятельностью и назначила штраф.

Ранее бойцу ВС США дали 23 года тюрьмы за убийство и расчленение беременной жены.