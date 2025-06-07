Врачу из Норвегии дали 21 год тюрьмы за изнасилование 70 девочек и женщин

«Женщины в возрасте от 14 до 67 лет из этого города подали жалобы в период с 2004 по 2022 год. Полиция обнаружила тайно снятые кадры из офиса Бая, которые раскрыли истинный масштаб его преступлений. Согласно сообщениям, видео длилось сотни часов», — говорится в материале.