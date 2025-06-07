Воробьев: два человека пострадали после атаки дронов ВСУ в Подмосковье

В Московской области два человека пострадали в результате атаки беспилотников противника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, средства ПВО в ночь на субботу и накануне днем сбили в небе над регионом девять БПЛА — в Одинцово, Зарайске, Домодедове, Солнечногорске и Истре.
«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ “Юбилейный”, осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина», — уточнил Воробьев.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизням больше ничего не угрожает.
Губернатор добавил, что во всех затронутых атакой дронов населенных пунктах сейчас работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 36 дронов ВСУ в небе над Россией.