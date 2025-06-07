В Татарстане начали проверку после массовой гибели рыбы на озере

В Пестречинском районе начали проверку после массовой гибели рыбы на озере садоводческого товарищества «Шемелка». Проверку по факту происшествия организовала местная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в местных телеграм-каналах появились сообщения о массовой гибели рыб. Ее заметили на водной глади.
Прокуратура Пестречинского района установит причины произошедшего и проверит соблюдение требований природоохранительного законодательства. В противном случае ведомство примет меры реагирования.