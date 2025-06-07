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В Татарстане начали проверку после массовой гибели рыбы на озере

Проверку по факту происшествия организовала Прокуратура Пестречинского района.

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Источник: Комсомольская правда

В Пестречинском районе начали проверку после массовой гибели рыбы на озере садоводческого товарищества «Шемелка». Проверку по факту происшествия организовала местная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в местных телеграм-каналах появились сообщения о массовой гибели рыб. Ее заметили на водной глади.

Прокуратура Пестречинского района установит причины произошедшего и проверит соблюдение требований природоохранительного законодательства. В противном случае ведомство примет меры реагирования.