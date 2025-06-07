В московском ТЦ нашли подпольный оружейный цех

Расследование началось в июне 2023 года. В ходе операции были задержаны Григорий Дегтярь, ранее возглавлявший ООО «РТГ», военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый сообщник Константин Белоножкин. Всем им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, хранении и сбыте оружия. В настоящее время фигуранты находятся под стражей, а их дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.