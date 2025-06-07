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Незадолго до свадьбы умерла 28-летняя «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло

Накануне своей свадьбы скончалась 28-летняя обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Информацию о ее смерти подтвердили организаторы национального конкурса красоты.

Умерла готовившаяся к свадьбе «Мисс Эквадор» Мария Аргуэлло.

Накануне своей свадьбы скончалась 28-летняя обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Информацию о ее смерти подтвердили организаторы национального конкурса красоты.

«Мария Лорена Аргуэлло умерла в 28 лет», — пишет Voice. Причина смерти Аргуэлло не раскрывается. Представители конкурса выразили соболезнования родным и близким девушки.

Как рассказал жених Аргуэлло, пара готовилась к скорой свадьбе — все приготовления были завершены. Он отметил, что трагедия произошла незадолго до церемонии, и подчеркнул, что потеря невесты стала для него тяжелым ударом.

Мария Аргуэлло появилась на свет 12 марта 1997 года. Она получила медицинское образование, завершив в прошлом году обучение по специальности «хирургия» в Университете Лас-Америкас. В 2024 году Аргуэлло дебютировала в конкурсе красоты, представив Кито — столицу Эквадора.