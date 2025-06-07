Жительница Белгородского района чуть не погибла после удара БПЛА по автомобилю

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадала семья, проживающая в Истринском районе. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.