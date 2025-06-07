Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Белгородского района чуть не погибла после удара БПЛА по автомобилю

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области, из-за чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из-за атаки дронов пострадала мирная жительница.

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области, из-за чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшая женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения руки. Бойцы сил самообороны эвакуировали женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Пострадавшая направлена в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи. В результате удара автомобиль полностью уничтожен огнем.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадала семья, проживающая в Истринском районе. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.