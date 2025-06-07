Жительница Белгородского района чуть не погибла после удара БПЛА по автомобилю

Из-за атаки дронов пострадала мирная жительница.
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Бессоновка Белгородской области, из-за чего пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю. Пострадал мирный житель», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Пострадавшая женщина получила баротравму и множественные осколочные ранения руки. Бойцы сил самообороны эвакуировали женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.
Пострадавшая направлена в городскую больницу № 2 Белгорода для оказания необходимой медицинской помощи. В результате удара автомобиль полностью уничтожен огнем.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадала семья, проживающая в Истринском районе. Осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.