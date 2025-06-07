В Омской области возбудили дело после отравления детей

ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омский следком возбудил уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в детском лагере «Орленок», сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Инцидент произошел 5 июня в Калачинском районе Омской области в детском оздоровительном лагере «Орленок». Несколько детей почувствовали недомогание и утром обратились за медпомощью.
«6 июня одиннадцать несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящее время состояние детей удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Следователи провели осмотр помещений на территории лагеря. Совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований. Проводятся допросы свидетелей и выемка документации.
Возбуждено уголовное дело по статье по статье «производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», добавили в пресс-службе ведомства.
Расследование продолжается.