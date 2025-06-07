В Омской области возбудили дело после отравления детей

«6 июня одиннадцать несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящее время состояние детей удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.