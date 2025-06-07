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В Омской области возбудили дело после отравления детей

СК возбудил дело после отравления 11 детей в омском лагере «Орленок».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Агентство «Москва»

ОМСК, 7 июн — РИА Новости. Омский следком возбудил уголовное дело в связи с отравлением 11 детей в детском лагере «Орленок», сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел 5 июня в Калачинском районе Омской области в детском оздоровительном лагере «Орленок». Несколько детей почувствовали недомогание и утром обратились за медпомощью.

«6 июня одиннадцать несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания. В настоящее время состояние детей удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Следователи провели осмотр помещений на территории лагеря. Совместно со специалистами отобраны пробы у работников, а также воды и готовой пищевой продукции для дальнейших исследований. Проводятся допросы свидетелей и выемка документации.

Возбуждено уголовное дело по статье по статье «производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», добавили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.