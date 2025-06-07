Губернатор Воробьев: Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Подмосковье

Системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Московскую область. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, за последние сутки в небе над регионом было уничтожено 9 вражеских БПЛА.
Воздушные цели поражались над Зарайском, Одинцовом, Домодедовом, Истрой и Солнечногорском. Большинство дронов перехвачено на подлете к региону. Однако в результате атаки в садовом товариществе «Юбилейный» в Истринском районе осколками сбитого беспилотника получили ранения двое местных жителей — мужчина и женщина.
Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Как отметил губернатор, их состояние оценивается как стабильное, жизни ничего не угрожает.
«Пострадал и частный дом — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Вопросы восстановления и поддержки семьи находятся у нас на контроле», — добавил губернатор.
Ранее KP.RU сообщил, что в последнее время ВСУ увеличили количество атак на гражданские объекты России. В Кремле отреагировали на это, отметив, что киевский режим использует террористические методы, и усомнились в возможности диалога о мире.