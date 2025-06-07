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Попытка троих подростков забраться на Живописный мост в Москве окончилась в отделе полиции

Согласно информации, предоставленной телеграм-каналом SHOT, в Москве, около пяти часов утра, группа из трех несовершеннолетних ребят подплыла на лодке к основанию Живописного моста.

Согласно информации, предоставленной телеграм-каналом SHOT, в Москве, около пяти часов утра, группа из трех несовершеннолетних ребят подплыла на лодке к основанию Живописного моста. Один из них остался присматривать за лодкой, в то время как двое других начали восхождение к намеченной цели — заброшенной смотровой площадке.

Однако молодые люди не приняли во внимание тот факт, что территория находится под пристальным видеонаблюдением, и их действия были оперативно замечены службой охраны.

Для эвакуации подростков из технологичного «яйца» были вызваны спасатели, пожарный расчет, а на водной поверхности дежурили два спасательных катера. Все трое нарушителей вместе с их лодкой были переданы в руки сотрудников правоохранительных органов.