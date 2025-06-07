В Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело мертвого младенца

В Березовском районе на берегу озера обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Днем 6 июня на берегу озера рядом с селом Зыково обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в полотенце и пакет. Она была мертва.
Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось о том, что тайну ужасной гибели жителя Красноярского края раскрыли спустя 26 лет.