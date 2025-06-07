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В Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело мертвого младенца

Возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

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Источник: Агентство «Москва»

В Березовском районе на берегу озера обнаружили тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Днем 6 июня на берегу озера рядом с селом Зыково обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в полотенце и пакет. Она была мертва.

Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось о том, что тайну ужасной гибели жителя Красноярского края раскрыли спустя 26 лет.