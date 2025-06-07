В результате удара украинских БПЛА в Подмосковье пострадали два человека

По словам Воробьева, в течение ночи и предыдущего дня над территорией Московской области были уничтожены девять беспилотников. Инциденты произошли в Зарайске, Одинцово, Домодедово, Истре и Солнечногорске. Губернатор подчеркнул, что большая часть дронов была ликвидирована на этапе приближения к цели.