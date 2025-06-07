В результате удара украинских БПЛА в Подмосковье пострадали два человека

В Подмосковье в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получили ранения мужчина и женщина. Об этом проинформировал губернатор области, Андрей Воробьев.
В своем Telegram-канале глава региона сообщил в субботу утром, что в СНТ «Юбилейный» городского округа Истра осколки ранили двух местных жителей — мужчину и женщину.
По словам Воробьева, в течение ночи и предыдущего дня над территорией Московской области были уничтожены девять беспилотников. Инциденты произошли в Зарайске, Одинцово, Домодедово, Истре и Солнечногорске. Губернатор подчеркнул, что большая часть дронов была ликвидирована на этапе приближения к цели.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре. Их состояние оценивается как стабильное, и, по словам губернатора, их жизни ничего не угрожает.
Воробьев также сообщил о повреждении одного частного дома в результате атаки. Во всех населенных пунктах, подвергшихся атаке, работают экстренные службы.