В Петербурге мошенники взламывали «Госуслуги» через неактивные сим-карты

Их сообщники делали заказы на неназванном маркетплейсе, оформляя заказы в рассрочку от имени граждан. Купленные товары они перепродавали, а деньги делили между собой. Кроме того, мошенники через интернет оформляли на людей кредиты в микрофинансовых организациях.