Два нижегородских школьника стали жертвами мошенников

Два школьника из Сормовского района стали жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации ведомства, 9-летняя ученица пыталась купить аккаунт в онлайн-играх и продиктовала доступ к личным данным матери, воспользовавшись ее сотовым телефоном. С ее банковской карты списали 235 тысяч рублей.
Похожая ситуация произошла с 12-летним мальчиков. Он в ходе переписки с незнакомцем под таким же предлогом перевел с карты мамы 38 865 рублей на полученный в СМС номер счета.
По данным происшествиям завели уголовное дело. Полиция проводит расследование.