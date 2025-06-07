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Два нижегородских школьника стали жертвами мошенников

Они покупали аккаунты в онлайн-играх и лишили родителей 270 тысяч рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Два школьника из Сормовского района стали жертвами мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 9-летняя ученица пыталась купить аккаунт в онлайн-играх и продиктовала доступ к личным данным матери, воспользовавшись ее сотовым телефоном. С ее банковской карты списали 235 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла с 12-летним мальчиков. Он в ходе переписки с незнакомцем под таким же предлогом перевел с карты мамы 38 865 рублей на полученный в СМС номер счета.

По данным происшествиям завели уголовное дело. Полиция проводит расследование.