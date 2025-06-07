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Под Ростовом из-за проводки сгорел дом

Короткое замыкание: в Новобессергеневке из-за проводки сгорел дом.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожар из-за неисправной электропроводки произошел в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в селе Новобессергеневка. На этот раз короткое замыкание оставило местного жителя без половины дома.

По предварительной информации ведомства, хозяин заметил резкие скачки напряжения. После этого в доме внезапно погас свет. Выйдя во двор, мужчина увидел, как огонь уже охватил крышу и оперативно вызвал на место ЧП спасателей.

Прибывшие пожарные потушили огонь на 80 квадратных метров. На месте ликвидации работали 13 спасателей и четыре единицы спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших.

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