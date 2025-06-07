Под Ростовом из-за проводки сгорел дом

В Ростовской области пожар из-за неисправной электропроводки произошел в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло в селе Новобессергеневка. На этот раз короткое замыкание оставило местного жителя без половины дома.