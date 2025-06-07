В Красноярске произошло лобовое ДТП с четырьмя пострадавшими

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» двигался со стороны 5-й Пригорной в направлении Норильской. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Исис», за рулем которого находился 66-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Приуса». Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские выяснили, что ни один из водителей и пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у автомобиля «Тойота Приус» были установлены шины, не соответствующие сезону.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.