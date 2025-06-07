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В Красноярске произошло лобовое ДТП с четырьмя пострадавшими

В субботу, 7 июня, на улице Калинина в Красноярске случилось лобовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

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Источник: РИА "Новости"

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» двигался со стороны 5-й Пригорной в направлении Норильской. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Исис», за рулем которого находился 66-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Приуса». Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские выяснили, что ни один из водителей и пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности. Кроме того, у автомобиля «Тойота Приус» были установлены шины, не соответствующие сезону.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства случившегося.