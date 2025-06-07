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Два человека погибли при столкновении мотоцикла с КамАЗом в Самаре

В пятницу, 6 июня, в Самаре произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

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В 20:55 на Уральском шоссе столкнулись мотоцикл Honda под управлением 28-летнего водителя и КамАЗа, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате водитель мотоцикла и его 28-летняя пассажирка погибли на месте.