Смертельное ДТП на трассе Калараш-Унгены: из-за косули произошло столкновение с фурой, которое унесло жизнь мужчины

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Калараш-Унгены. По предварительным данным, 38-летний мужчина, управлявший автомобилем Mercedes Artego, внезапно увидел на проезжей части косулю. Пытаясь избежать наезда на дикое животное, он резко вывернул руль, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу.
В этот момент по дороге двигалась фура, за рулём которой находился 72-летний водитель. Столкновение оказалось неизбежным. Удар пришёлся в лобовую часть. От столкновения передняя часть фуры оказалась практически всмятку, а водитель Mercedes скончался на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники Инспектората полиции Страшен инициировали уголовное производство для выяснения всех обстоятельств случившегося. Движение на участке дороги было временно перекрыто, чтобы обеспечить безопасность и провести необходимые следственные действия.