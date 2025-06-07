Смертельное ДТП на трассе Калараш-Унгены: из-за косули произошло столкновение с фурой, которое унесло жизнь мужчины

В этот момент по дороге двигалась фура, за рулём которой находился 72-летний водитель. Столкновение оказалось неизбежным. Удар пришёлся в лобовую часть. От столкновения передняя часть фуры оказалась практически всмятку, а водитель Mercedes скончался на месте до приезда скорой помощи.