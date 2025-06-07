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Водитель «Калины» без прав устроил ДТП с 2 пострадавшими в Самаре днем 6 июня

Это случилось в пятницу в Куйбышевском районе города. Владельца отечественного авто и его пассажирку госпитализировали.

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Это случилось в пятницу в Куйбышевском районе города. Владельца отечественного авто и его пассажирку госпитализировали, сообщили в региональном главке.

28-летний автолюбитель на «Калине» ехал по улице Шоссейной с Ростовского переулка в сторону Народной. Вблизи здания № 95 выбрался на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser с 59-летним мужчиной. Далее откинуло на «Гранту» с 48-летним водителем.

Медпомощь потребовалась владельцу первой машины и его 17-летней пассажирке. Их отвезли в больницу. Всего 6 июня в губернии зарегистрировали 16 аварий с 20 пострадавшими и четырьмя погибшими. Также выявили 400 нарушений ПДД.

В тот же день в столице региона произошло смертельное ДТП с мотоциклом Honda и КамАЗом.

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