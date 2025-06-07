Водитель «Калины» без прав устроил ДТП с 2 пострадавшими в Самаре днем 6 июня

28-летний автолюбитель на «Калине» ехал по улице Шоссейной с Ростовского переулка в сторону Народной. Вблизи здания № 95 выбрался на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser с 59-летним мужчиной. Далее откинуло на «Гранту» с 48-летним водителем.