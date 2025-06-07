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В ДТП на трассе в Омской области пострадали четыре человека

Авария произошла на автодороге Челябинск—Новосибирск.

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Источник: Комсомольская правда

7 июня в 07:50 в Марьяновском районе Омской области произошло ДТП. В автомобильной аварии пострадали четыре человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в районе 780 километра трассы Челябинск — Новосибирск 67-летний водитель автомобиля «Джили» при выполнении разворота не справился с маневром и врезался во встречный автомобиль «Ниссан».

В результате помощь медиков потребовалась самому виновнику ДТП, двум его пассажирам, 13-летней девочке и 4-летнему мальчику, а также 50-летней пассажирке «Ниссана». Окончательные причины и обстоятельства ДТП установит проверка.