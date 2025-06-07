15-летнего подростка, поджигавшего автомобили в Петербурге, обвинили в теракте

— Получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля с определенной серией номеров, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджог ее, — пояснили в пресс-службе СК России по Санкт-Петербургу.