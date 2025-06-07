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15-летнего подростка, поджигавшего автомобили в Петербурге, обвинили в теракте

Парня попросили это сделать некие кураторы.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет предъявил обвинение 15-летнему подростку в совершении террористического акта. Известно, 5 июня молодой человек сперва получил задание от неустановленных лиц через мессенджер, а после установки кураторов совершил поджог автомобиля на улице Захарьевской.

— Получив от неустановленных лиц через мессенджер задание на поджог автомобиля с определенной серией номеров, припаркованного на улице Захарьевской, в котором якобы находилось взрывное устройство, разлил жидкость для розжига на капот автомобиля и поджог ее, — пояснили в пресс-службе СК России по Санкт-Петербургу.

В результате автомобиль загорелся, а подросток был задержан очевидцами на месте происшествия.

Следствие просило суд избрать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности заказчиков.