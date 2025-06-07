В Харькове прогремело около 40 взрывов

«По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов», — написал он в своем Telegram.
По словам Терехова, это самая мощная атака на город с начала спецоперации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучала с 22:48 пятницы.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.