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В Харькове прогремело около 40 взрывов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Харькове прогремело около 40 взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на эту минуту (4:38 мск. — Прим. ред.) за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов», — написал он в своем Telegram.

По словам Терехова, это самая мощная атака на город с начала спецоперации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области звучала с 22:48 пятницы.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.