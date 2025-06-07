В Москве члены ОПГ собирали оружие для нелегальной продажи в ТЦ «Горбушкин двор»

Расследование ведется с июня 2023 года. В рамках него были задержаны бывший гендиректор ООО РТГ Григорий Дягтярь, военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский, а также их предполагаемый соучастник Константин Белоножкин. Им предъявлены обвинения в незаконном изготовлении, а также хранении и сбыте огнестрельного оружия. Предполагается, что сборка велась для его перепродажи.