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В Екатеринбурге задержали «инкассаторов» из Тамбова и Читы, похитивших более 2 млн рублей

В Екатеринбурге полиция задержала двух «курьеров», подозреваемых в хищении более 2 млн рублей у пенсионера. Они прибыли из других городов России.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой аферистов стал пожилой мужчина. Ему позвонили неизвестные, которые представились «работниками Ростелекома», и сообщили, что злоумышленники пытаются похитить его деньги. Они убедили пенсионера, что необходимо «задекларировать» все накопления — это якобы предотвратит их хищение и перевод недружественным государствам. Для этого деньги нужно передать «инкассатору», который прибудет к нему домой.

Пенсионер экстренно обналичил имевшиеся сбережения, пояснив банковским работникам, что деньги нужны якобы на ремонт квартиры. Одну часть он передал одному «курьеру», еще одну на следующий день — второму. Общий ущерб составил 2 млн 270 тысяч рублей.

Полицейские вычислили обоих «бегунков» и задержали их. Оказалось, что оба они не местные: один прибыл на Урал из Тамбова, второй же и вовсе пересек полстраны, прилетев по поручению «работодателей» из Читы. Задержанные не стали отрицать свою причастность к хищению денег и заявили, что устроились «на работу» через интернет. Задачами было забирать и пересылать деньги на указанные счета.

Против обоих задержанных возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Они помещены под стражу.