В Екатеринбурге задержали «инкассаторов» из Тамбова и Читы, похитивших более 2 млн рублей

Полицейские вычислили обоих «бегунков» и задержали их. Оказалось, что оба они не местные: один прибыл на Урал из Тамбова, второй же и вовсе пересек полстраны, прилетев по поручению «работодателей» из Читы. Задержанные не стали отрицать свою причастность к хищению денег и заявили, что устроились «на работу» через интернет. Задачами было забирать и пересылать деньги на указанные счета.