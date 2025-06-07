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Приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика в Жамбылской области

В Жамбылской области приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в Сети, перед смертью ребенок был избит. Кроме него в приемной семье воспитываются еще четверо усыновленных детей. Корреспонденту NUR.KZ в ДП Жамбылской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по “горячим следам” задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования», — пояснили в пресс-службе ведомства.