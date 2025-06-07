Приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика в Жамбылской области

Как сообщается в Сети, перед смертью ребенок был избит. Кроме него в приемной семье воспитываются еще четверо усыновленных детей. Корреспонденту NUR.KZ в ДП Жамбылской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по “горячим следам” задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый. В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования», — пояснили в пресс-службе ведомства.