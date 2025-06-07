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Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Брестской области

По данным спасателей, наиболее всего от сильного ветра пострадали два района — Малоритский и Столинский.

Источник: МЧС Беларуси

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в Брестской области, в результате которого были повреждены кровли зданий и повалены деревья, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

По информации ведомства, накануне по территории региона прошел грозовой фронт, порывы ветра при котором достигали 13 метров в секунду.

Сообщается, что пострадали пять населенных пунктов, расположенных в Малоритском и Столинском районах. По данным МЧС, ветер повредил кровли 37 сельскохозяйственных строений, 10 домов (из них три нежилых), магазина и двух хозпостроек.

Кроме того, были зафиксированы шесть случаев падения деревьев на Столинщине.

После прохождения фронта работники МЧС и других организаций привлекались для распиловки и уборки упавших деревьев.

Ранее Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявил на субботу штормовое предупреждение из-за гроз и сильных ливней, возможно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду.