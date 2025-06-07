Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Брестской области

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра в Брестской области, в результате которого были повреждены кровли зданий и повалены деревья, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
По информации ведомства, накануне по территории региона прошел грозовой фронт, порывы ветра при котором достигали 13 метров в секунду.
Сообщается, что пострадали пять населенных пунктов, расположенных в Малоритском и Столинском районах. По данным МЧС, ветер повредил кровли 37 сельскохозяйственных строений, 10 домов (из них три нежилых), магазина и двух хозпостроек.
Кроме того, были зафиксированы шесть случаев падения деревьев на Столинщине.
После прохождения фронта работники МЧС и других организаций привлекались для распиловки и уборки упавших деревьев.
Ранее Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявил на субботу штормовое предупреждение из-за гроз и сильных ливней, возможно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду.