В Петербурге задержали взламывавших «Госуслуги» мошенников

Используя функцию восстановления доступа через SMS, преступники получали полный контроль над учетными записями граждан. Это позволяло им заказывать товары в рассрочку от имени владельцев аккаунтов через популярные маркетплейсы, а также оформлять микрозаймы в МФО. Похищенное имущество мошенники перепродавали, а полученные средства распределяли между собой.