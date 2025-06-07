Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали взламывавших «Госуслуги» мошенников

Россиянам советуют проверять активность своих учетных записей на госпорталах и своевременно менять пароли.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области раскрыли схему мошенничества с взломом учетных записей на портале «Госуслуги». Злоумышленники приобретали в даркнете неактивные сим-карты, которые ранее принадлежали другим пользователям, и с помощью специального ПО выявляли номера, привязанные к аккаунтам на госпортале.

Используя функцию восстановления доступа через SMS, преступники получали полный контроль над учетными записями граждан. Это позволяло им заказывать товары в рассрочку от имени владельцев аккаунтов через популярные маркетплейсы, а также оформлять микрозаймы в МФО. Похищенное имущество мошенники перепродавали, а полученные средства распределяли между собой.

В МВД отметили, что данная схема является одним из распространенных способов неправомерного доступа к аккаунтам на «Госуслугах», которые фиксировались в прошлом году. В настоящее время установлены все участники преступной группы, против них возбуждены уголовные дела.