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В Сатке поймали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров

В салоне общественного транспорта находились два человека.

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Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Сатке сотрудники ДПС поймали пьяного водителя автобуса, который перевозил пассажиров по городскому маршруту. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел сегодня утром, 6 июня около 09:00. Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автобус «ГАЗ» на улице 100-летия Комбината Магнезит, в салоне были два пассажира. 50-летний мужчина, находившийся за рулём, оказался с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

«По результатам проверки документов водитель был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в полицейском главке.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

После произошедшего полицейские проверят транспортное предприятие, которому принадлежит автобус.