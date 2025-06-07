В Сатке поймали пьяного водителя автобуса, перевозившего пассажиров

В Сатке сотрудники ДПС поймали пьяного водителя автобуса, который перевозил пассажиров по городскому маршруту. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Инцидент произошел сегодня утром, 6 июня около 09:00. Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автобус «ГАЗ» на улице 100-летия Комбината Магнезит, в салоне были два пассажира. 50-летний мужчина, находившийся за рулём, оказался с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.
«По результатам проверки документов водитель был отстранен от управления транспортным средством», — уточнили в полицейском главке.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
После произошедшего полицейские проверят транспортное предприятие, которому принадлежит автобус.