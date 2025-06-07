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38-летний тольяттинец поругался с мужчиной в магазине и избил его

Потасовка случилась в Автозаводском районе города. Горожанин причинил тяжкий вред здоровью обидчика. Проходит по уголовному делу.

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Потасовка случилась в Автозаводском районе города. Горожанин причинил тяжкий вред здоровью обидчика. Проходит по уголовному делу, рассказали в региональном главке.

Полицейские узнали о происшествии от врачей. В больницу доставили 44-летнего мужчину. Он объяснил: утром вышел в магазин за продуктами. Там поругался с местным. Подрались. После потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители осмотрели проблемную торговую точку, пообщались с работниками и просмотрели записи с камер наблюдения. Задержали 38-летнего тольяттинца. Вину признал, но добавил: пострадавший сам спровоцировал его.

Сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А до писали, что в Самарской области мужчина поругался с 38-летней гостьей и несколько раз ударил ее по лицу и телу.

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